У Німеччині створять комісію для перегляду торговельної політики щодо Китаю

Парламент Німеччини призначив експертну комісію для перегляду торговельної політики щодо Китаю, прискоривши політику "зниження ризиків".

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Хоча стратегія Німеччини щодо Китаю на 2023 рік, розроблена попереднім урядом, містила лише загальні рекомендації, цього разу комітет, до складу якого входять представники промислових асоціацій, профспілок та аналітичних центрів, надасть уряду практичні рекомендації щодо розробки законодавства.

Очікується, що експертна комісія розгляне питання енергетики, імпорту сировини та китайських інвестицій у критичну інфраструктуру.

Її створення відбулося за кілька днів до поїздки міністра фінансів Ларса Клінгбайля до Китаю, де він буде обговорювати з європейською стороною низку питань.

Клінгбайль стане першим міністром нової коаліції, який відвідає Китай. За словами одного зі співрозмовників агентства, невелика делегація представників німецьких банків і страхових компаній поїде до Китаю наступного тижня разом із Клінгбайлем.

"У майбутній стратегії щодо Китаю більшу роль відіграватиме управління ризиками. Питання полягає в тому, які важелі може використовувати Китай для здійснення політичного тиску і як ми можемо їх уникнути", – сказав Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики консервативної партії.

Китай і Німеччина, відповідно друга і третя за величиною економіки світу, традиційно мають тісні відносини, особливо в економічній сфері.

Однак останніми роками відносини між країнами погіршилися через безліч питань, від звинувачень Пекіна в недобросовісних торговельних практиках до порушень прав людини.

Нещодавно стало відомо, що Вадефуль відклав свою поїздку до Китаю, заплановану на кінець жовтня, в останній момент, офіційно заявивши, що йому не було надано достатньо зустрічей з посадовцями в Пекіні. У відповідь на це Пекін зажадав поваги.

Водночас за підсумками розмови зі своїм китайським колегою Вадефуль заявив про намір здійснити відкладений візит до Китаю найближчим часом.

Пізніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Німеччину уникати публічного висвітлення тимчасових розбіжностей.