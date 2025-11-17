Польща: загроза від дронів РФ у вересні була серйознішою, ніж вважалося

Польський генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що у ніч проти 10 вересня, коли російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі, загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше.

Його слова цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Кліш заявив, що деякі із російських безпілотники, навіть ті, що використовувалися як приманки для перенавантаження систем ППО, були оснащені вибухівкою.

"Твердження, що це були картонні та паперові об'єкти, не є цілком правдивим", – сказав польський генерал.

Він додав, що у вересні загроза для Польщі від російських дронів була реальною.

Як відомо, 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Раніше польський прем’єр Дональд Туск казав, що серед дронів, які впали на території Польщі, не виявили БпЛА з бойовою частиною.

