Польша: угроза от дронов РФ в сентябре была серьезнее, чем считалось

Польский генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что в ночь на 10 сентября, когда российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши, угроза была более серьезной, чем считалось ранее.

Его слова цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Клиш заявил, что некоторые из российских беспилотников, даже те, которые использовались в качестве приманок для перегрузки систем ПВО, были оснащены взрывчаткой.

"Утверждение, что это были картонные и бумажные объекты, не является полностью правдивым", – сказал польский генерал.

Он добавил, что в сентябре угроза для Польши от российских дронов была реальной.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Ранее польский премьер Дональд Туск говорил, что среди дронов, которые упали на территории Польши, не обнаружили БпЛА с боевой частью.

