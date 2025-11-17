На железной дороге между Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение

На железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение – в том же районе, что и разрушение пути, которое официально считают диверсией.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24, об этом заявили в полиции Люблинского воеводства.

О случае стало известно после 21:00 16 ноября. Полиции города Пулавы сообщили об аварийной остановке поезда из Свиноуйсьце в Жешув с 475 пассажирами в районе города Пулавы.

"Никто не пострадал. По предварительным выводам, разбито окно одного из вагонов, скорее всего – в результате повреждения линии электропитания", – отметили в полиции, добавив, что на месте продолжаются следственные действия.

По данным RMF24, причиной повреждения стала цепь, брошенная поперек линий электропитания. В результате произошло короткое замыкание, а оборванный провод разбил окно вагона.

Дополнено. Позже журналисты неофициально признались, что в дополнение к рельсам прикрутили железную пластину, которая могла привести к схождению с рельсов. Пластина оказалась недостаточно прочной, поезд прорезал ее колесами.

Речь идет о примерно том же районе, где в воскресенье обнаружили разрушение пути – которое официально считают подрывом-диверсией.

Премьер Дональд Туск в сообщении о диверсии упоминал о "еще одном повреждении на маршруте в Люблин", однако не без уточнений, где именно и что именно произошло.

В октябре в Польше задержали восемь человек, которые могли готовить диверсии.