У Польщі затримали вісьмох людей, які могли готувати диверсії

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про затримання кількох осіб за підозрою у підготовці диверсій.

Про це він написав вранці 21 жовтня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій.

Польський прем’єр зазначив, що наразі справа знаходиться на стадії розгляду, тривають подальші оперативні заходи.

У дописі Туска не розкривається, у чому саме полягали заплановані диверсії. Він також не пояснив, на якому етапі перебували підготовчі роботи до цих заходів.

У серпні у Польщі висунули звинувачення громадянину Білорусі, який хотів співпрацювати з білоруським КДБ і брати участь в диверсіях на території ЄС.

Повідомляли також, що висунули обвинувачення на адресу 27-річного колумбійця, який може стояти за двома підпалами в Польщі.

Після цього Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні.