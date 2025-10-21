Укр Рус Eng

У Польщі затримали вісьмох людей, які могли готувати диверсії

Новини — Вівторок, 21 жовтня 2025, 09:09 — Уляна Кричковська

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про затримання кількох осіб за підозрою у підготовці диверсій. 

Про це він написав вранці 21 жовтня у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що агентство внутрішньої безпеки у співпраці з іншими службами нещодавно затримало вісім осіб у різних частинах країни за підозрою у підготовці диверсій. 

Польський прем’єр зазначив, що наразі справа знаходиться на стадії розгляду, тривають подальші оперативні заходи.

У дописі Туска не розкривається, у чому саме полягали заплановані диверсії. Він також не пояснив, на якому етапі перебували підготовчі роботи до цих заходів. 

У серпні у Польщі висунули звинувачення громадянину Білорусі, який хотів співпрацювати з білоруським КДБ і брати участь в диверсіях на території ЄС.

Повідомляли також, що висунули обвинувачення на адресу 27-річного колумбійця, який може стояти за двома підпалами в Польщі.

Після цього Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні.

