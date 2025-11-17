Латвія планує виділити майже 40 млн євро на підтримку українських біженців у 2026 році

На 2026 рік Латвія запланувала виділити 39,7 млн євро на підтримку українських біженців, як випливає з підготовленого Міністерством внутрішніх справ плану заходів підтримки.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

В анотації до плану зазначається, що підтримка українських біженців в Латвії триває відповідно до закону про підтримку населення України та ухвалених на його основі нормативних актів.

Система підтримки реалізується відповідно до директиви Ради ЄС і рішення Ради ЄС, що продовжило період тимчасового захисту до 4 березня 2026 року.

У МВС Латвії зазначають, що бойові дії в Україні тривають, атаки на населення та інфраструктуру відбуваються по всій території країни, а ризик ескалації збройного конфлікту залишається високим. Тому для більшості отримувачів тимчасового захисту безпечне повернення в Україну в 2025 році неможливе.

Станом на 1 листопада 2025 року в реєстрі фізичних осіб Латвії значилося 31 281 особа з дійсним статусом тимчасового захисту.

Потік українських біженців у 2025 році залишається помірним – щомісяця реєструється в середньому від 500 до 600 осіб. За рахунок коштів держбюджету Латвії в 2025 році було розміщено 3240 жителів України.

Оскільки чинний план діє до 31 грудня 2025 року, в анотації підкреслюється, що новий документ необхідний для забезпечення безперервності підтримки.

План визначає заходи, які повинні реалізовуватися державними установами, органами самоврядування, недержавними організаціями та комерсантами за десятьма напрямками: видача документів, що підтверджують перебування та зайнятість; надання інформації; первинна підтримка; соціальна допомога; фінансова підтримка; доступ до освіти та охорони здоров'я; заходи щодо сприяння зайнятості; навчання мови; заходи з культурної орієнтації та інтеграції; а також забезпечення прав та інтересів неповнолітніх, які в'їхали без супроводу батьків.

