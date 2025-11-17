Латвия планирует выделить почти 40 млн евро на поддержку украинских беженцев в 2026 году

На 2026 год Латвия запланировала выделить 39,7 млн евро на поддержку украинских беженцев, как следует из подготовленного Министерством внутренних дел плана мероприятий поддержки.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

В аннотации к плану отмечается, что поддержка украинских беженцев в Латвии продолжается в соответствии с законом о поддержке населения Украины и принятых на его основе нормативных актов.

Система поддержки реализуется в соответствии с директивой Совета ЕС и решением Совета ЕС, которое продлило период временной защиты до 4 марта 2026 года.

В МВД Латвии отмечают, что боевые действия в Украине продолжаются, атаки на население и инфраструктуру происходят по всей территории страны, а риск эскалации вооруженного конфликта остается высоким. Поэтому для большинства получателей временной защиты безопасное возвращение в Украину в 2025 году невозможно.

По состоянию на 1 ноября 2025 года в реестре физических лиц Латвии значилось 31 281 человек с действительным статусом временной защиты.

Поток украинских беженцев в 2025 году остается умеренным – ежемесячно регистрируется в среднем от 500 до 600 человек. За счет средств госбюджета Латвии в 2025 году было размещено 3240 жителей Украины.

Поскольку действующий план действует до 31 декабря 2025 года, в аннотации подчеркивается, что новый документ необходим для обеспечения непрерывности поддержки.

План определяет меры, которые должны реализовываться государственными учреждениями, органами самоуправления, негосударственными организациями и коммерсантами по десяти направлениям: выдача документов, подтверждающих пребывание и занятость; предоставление информации; первичная поддержка; социальная помощь; финансовая поддержка; доступ к образованию и здравоохранению; меры по содействию занятости; обучение языку; меры по культурной ориентации и интеграции; а также обеспечение прав и интересов несовершеннолетних, въехавших без сопровождения родителей.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать так называемые "бюргергельд", помощь, которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Читайте также на эту тему: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.