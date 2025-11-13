Єврокомісар: Британія та Канада можуть надати власні "репараційні позики" Україні

Великобританія та Канада, на території яких також є заморожені активи Росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю запропонованих Європейською комісією "репараційних позик".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі 13 листопада.

"Модель "репараційних позик" для України на базі заморожених активів можуть використати Британія та Канада.

"Великобританія та Канада вже заявили про свою зацікавленість і готовність застосувати підхід, подібний до моделі "репараційних позик", пов’язаної з замороженими російськими суверенними активами, які вони мають на своїй території", – повідомив Домбровскіс.

Він додав, що Єврокомісія також перебуває у контакті з владою Японії щодо цього ж питання.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів, заявивши, що нове фінансування має вирішальне значення для продовження боротьби з Москвою.

Раніше схвалення плану загальмувало через деякі застереження з боку Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.