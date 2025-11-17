Вірменія і США обговорили запуск "маршруту Трампа"

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян в ході зустрічі із заступницею держсекретаря США з політичних питань Еллісон Хукер обговорив, зокрема питання проєкту транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Арменпресс.

Мірзоян і Хукер відзначили прогрес, досягнутий за цей період у реалізації мирних домовленостей з Азербайджаном від 8 серпня, а також майбутню роботу над запуском "маршруту Трампа".

Вони обмінялися думками щодо підготовчих робіт, необхідних для будівництва проєкту.

Крім того, на зустрічі йшлося про розвиток стратегічного партнерства Вірменія-США.

Обидві сторони підкреслили готовність до поглиблення співпраці в сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетику, інфраструктуру, штучний інтелект і стимулювання інвестицій.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

