Армения и США обсудили запуск "маршрута Трампа"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер обсудил, в частности, вопрос проекта транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Арменпресс.

Мирзоян и Хукер отметили прогресс, достигнутый за этот период в реализации мирных договоренностей с Азербайджаном от 8 августа, а также предстоящую работу над запуском "маршрута Трампа".

Они обменялись мнениями о подготовительных работах, необходимых для строительства проекта.

Кроме того, на встрече речь шла о развитии стратегического партнерства Армения-США.

Обе стороны подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и стимулирование инвестиций.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, включающее создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

