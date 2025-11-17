Не тільки Rafale: Зеленський розкрив деталі "історичної угоди" із Францією

Президент Володимир Зеленський розповів, що підписаний із Францією документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Серед обладнання, яке може бути придбане Україною, Зеленський назвав, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року, системи протиповітряної оборони SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

"Також уже цього року розпочнуться спільні проєкти між нашими оборонними галузями: спільно вироблятимемо дрони-перехоплювачі, працюватимемо над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники", – зазначив він.

Зеленський подякував Франції за кроки "для зміцнення нашої армії та нашої країни".

Нагадаємо, Зеленський перед візитом анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Як відомо, у жовтні підписали схожу домовленість зі Швецією, що передбачає купівлю Україною до 150 винищувачів Gripen, з частковою локалізацією виробництва.