Не только Rafale: Зеленский раскрыл детали "исторического соглашения" с Францией

Президент Владимир Зеленский рассказал, что подписанный с Францией документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Среди оборудования, которое может быть приобретено Украиной, Зеленский назвал, в частности, 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года, системы противовоздушной обороны SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

"Также уже в этом году начнутся совместные проекты между нашими оборонными отраслями: совместно будем производить дроны-перехватчики, будем работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники", – отметил он.

Зеленский поблагодарил Францию за шаги "по укреплению нашей армии и нашей страны".

Напомним, Зеленский перед визитом анонсировал, что Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

Как известно, в октябре подписали похожую договоренность со Швецией, которая предусматривает покупку Украиной до 150 истребителей Gripen, с частичной локализацией производства.