Єврокомісія визначилася з трьома варіантами фінансування України у 2026-27 роках

Європейська комісія запропонувала три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років: двосторонні гранти, позика з бюджету ЄС із запозичень на зовнішніх ринках та позика з використанням заморожених активів Росії.

Про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн від 17 листопада, адресованому лідерам держав ЄС, з яким мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі.

Єврокомісія нарешті запропонувала державам ЄС ознайомитися з трьома варіантами фінансування України у 2026-27 роках.

"Ми визначили три основні варіанти: підтримку, що має фінансуватися державами-членами через гранти, позику з обмеженим регресом, що фінансується Євросоюзом шляхом запозичення на фінансових ринках, або позику з обмеженим регресом, пов’язану з грошовими залишками іммобілізованих активів (Росії – "ЄП"), – йдеться у листі.

Фон дер Ляєн закликала держави-члени ЄС "якнайшвидше досягти чіткого зобов’язання щодо того, як гарантувати, що необхідне фінансування для України буде погоджене на наступному засіданні Європейської Ради у грудні".

"Просування цього питання дозволить нам підтримувати тиск на Росію, позбавити її надії на перемогу та закласти підвалини для припинення бойових дій і основи для давно очікуваних мирних переговорів", – переконана президентка Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-27 роках, Єврокомісія виходила з того що війна в Україні має завершитися у кінці 2026 року.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.