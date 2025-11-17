Еврокомиссия определилась с тремя вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах

Европейская комиссия предложила три варианта предоставления Украине финансовой поддержки в течение следующих двух лет: двусторонние гранты, заём из бюджета ЕС за счёт заимствований на внешних рынках и заём с использованием замороженных активов России.

Об этом говорится в письме президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от 17 ноября, адресованном лидерам государств ЕС, с которым смогла ознакомиться корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе.

Еврокомиссия наконец предложила государствам ЕС ознакомиться с тремя вариантами финансирования Украины в 2026-27 годах.

"Мы определили три основных варианта: поддержку, которую должны финансировать государства-члены через гранты; заём с ограниченным регрессом, финансируемый Евросоюзом путём заимствования на финансовых рынках; или заём с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками иммобилизованных активов (России)", – говорится в письме.

Фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС "как можно быстрее достичь чёткого обязательства относительно того, как гарантировать, что необходимое финансирование для Украины будет согласовано на следующем заседании Европейского совета в декабре".

"Продвижение этого вопроса позволит нам поддерживать давление на Россию, лишить её надежды на победу и заложить основы для прекращения боевых действий и основы для давно ожидаемых мирных переговоров", – убеждена президентка Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", при подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026–27 годах Еврокомиссия исходила из того, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года.

17 ноября министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе рассказал об условиях, которые выставил президент Франции Эмманюэль Макрон по поводу предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России.

По оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется внешнее финансирование в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.