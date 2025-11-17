ЕС открыл с Албанией последний кластер переговоров о ее вступлении

Албания и ЕС открыли последний кластер в рамках переговоров о вступлении балканской страны в Европейский Союз.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

В понедельник был открыт так называемый кластер 5, который касается ресурсов, сельского хозяйства и сплоченности.

Этот кластер – последний из шести, что до сих пор оставался неоткрытым, и охватывает, в частности, сельское хозяйство и рыболовство, безопасность пищевых продуктов и политику сплоченности.

"Сегодняшний шаг – открытие последнего переговорного кластера с Албанией – демонстрирует стремление страны к дальнейшему продвижению на пути к членству в ЕС", – прокомментировала датский министр по делам Европы Мари Бьерре.

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос отметила, что Албания продемонстрировала беспрецедентную скорость в переговорах о вступлении, так что этот успех стал результатом многолетних тяжелых реформ.

"Открытие всех шести кластеров переговоров всего за 13 месяцев является также сильнейшим свидетельством личной преданности премьер-министра Эди Рамы. Мы оба – дети региона, где вкус свободы сформировал наши пути", – заявила Кос, представительница Словении.

Она также призвала Албанию ускориться, особенно в таких критических сферах, как реформа правосудия, независимость судебной власти, борьба с коррупцией, право собственности, вопросы меньшинств и свобода СМИ.

Напомним, в прошлом году путь Албании в ЕС был отделен от пути Северной Македонии, чье движение блокирует Болгария. С тех пор Албания начала открывать в переговорах с ЕС кластер за кластером.

15 октября 2024 года в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров – это стало началом фактических переговоров о членстве страны.