Трамп відкинув побоювання розкритикованої ним конгресвумен Грін за її життя

Президент США Дональд Трамп відкинув твердження конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, що його критика може поставити її життя під загрозу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Напередодні членкиня Палати представників США і трампістка Грін сказала, що критика з боку Дональда Трампа – зокрема те, що він назвав її зрадницею – може "поставити її життя під загрозу".

Трамп на це сказав, що не думає, що життю Грін загрожує небезпека.

"Чесно кажучи, я не думаю, що хтось про неї турбується", – додав президент США, знову назвавши Грін "зрадницею".

Останніми тижнями конгресвумен критикувала Трампа за те, що той, на її думку, занадто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.

Крім того, Грін стала однією із чотирьох республіканців у Палаті представників, які підписали петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.

Епштейн, як відомо, у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду у справі про секс-торгівлю неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.