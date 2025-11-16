Конгресвумен Грін бідкається, що критика Трампа ставить її життя під загрозу

Членкиня Палати представників США, трампістка Марджорі Тейлор Грін сказала, що критика з боку Дональда Трампа може поставити під загрозу її життя.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю CNN.

У пʼятницю Трамп оголосив, що офіційно відмовляється від підтримки конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка раніше була його соратницею і палкою прихильницею.

Грін сказала, що підтримувала президента США під час передвиборчої кампанії, а також підтримує його адміністрацію зараз, тому відкидає критику Трампа у свій бік як образу.

"Найбільш образливим з того, що він сказав, і що є абсолютно неправдою, є те, що він назвав мене зрадницею. І це. Це надзвичайно неправильно. І саме такі слова можуть радикалізувати людей проти мене і поставити моє життя під загрозу", – вважає вона.

На питання, що могло стати причиною такого випаду Трампа, Грін сказала, що йдеться про її підтримку розслідування щодо покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, звинуваченого у секс-торгівлі за участю неповнолітніх.

"І я не буду за це вибачатися. Я вважаю, що країна заслуговує на прозорість у цих справах, і я не вважаю, що багатих, впливових людей слід захищати, якщо вони зробили щось погане", – сказала Грін.

Останніми тижнями конгресвумен критикувала Трампа за те, що той, на її думку, занадто зосереджений на зовнішній політиці і не робить достатньо для просування внутрішнього порядку денного.

Крім того, Грін стала однією із чотирьох республіканців у Палаті представників, які підписали петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Міністерства юстиції, що стосуються справи Джеффрі Епштейна.

Джеффрі Епштейн, як відомо, у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.