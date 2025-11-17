Трамп закликав Конгрес підтримати публікацію "файлів Епштейна"

Президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників підтримати розкриття так званих файлів Епштейна на тлі наростаючих чуток про зв’язки Трампа і покійного мільярдера.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Ввечері у неділю Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за розкриття файлів Епштейна – що стало зміною його позиції у цьому питанні.

"Республіканці у Палаті представників мають проголосувати за публікацію файлів Епштейна – тому що нам немає чого ховати, і час відійти від цього обману демократів, влаштованого радикальними лівими сновидами, аби відвернути увагу від великих успіхів Республіканської партії, включно з нашою нещодавньою перемогою над влаштованим демократами "шатдауном", – заявив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Перед цим спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон допустив голосування цього тижня за публікацію файлів покійного мільярдера Джеффрі Епштейна, що потрапив за ґрати через втягнення у проституцію неповнолітніх дівчат.

Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.