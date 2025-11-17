Трамп отверг опасения раскритикованной им конгрессвумен Грин за ее жизнь

Президент США Дональд Трамп отверг утверждение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин о том, что его критика может поставить ее жизнь под угрозу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Накануне член Палаты представителей США и трампистка Грин сказала, что критика со стороны Дональда Трампа – в частности то, что он назвал ее предательницей – может "поставить ее жизнь под угрозу".

Трамп на это сказал, что не думает, что жизни Грин угрожает опасность.

"Честно говоря, я не думаю, что кто-то о ней беспокоится", – добавил президент США, снова назвав Грин "предательницей".

В последние недели конгрессвумен критиковала Трампа за то, что тот, по ее мнению, слишком сосредоточен на внешней политике и не делает достаточно для продвижения внутренней повестки дня.

Кроме того, Грин стала одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые подписали петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.

Эпштейн, как известно, в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по делу о секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.