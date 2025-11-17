У НАТО кажуть, що досі не мають згоди для збиття російських дронів над Україною

Помічник генерального секретаря НАТО Борис Руге сказав, що в Альянсі немає консенсусу щодо збиття російських ракет і безпілотників, які загрожують союзникам, над територією України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю LRT.

За словами Руге, Альянс зосереджений на захисті території та повітряного простору союзників.

"Наразі немає намірів збивати в повітряному просторі України дрони чи балістичні ракети, що наближаються до нашого повітряного простору. Окремі держави пропонують це робити, але ми ще не ухвалили такого рішення", – сказав він.

На прохання пояснити цю позицію помічник генсека НАТО сказав, що позиція Альянсу полягає у захисті власного повітряного простору й території.

"Ми надаємо величезну підтримку Україні. Зовсім недавно німці передали додаткові системи Patriot. Отже, ми допомагаємо Україні захищатися. Це дуже складно, але ми постійно докладаємо зусиль, щоб надіслати Україні обладнання для захисту від російських повітряних ударів", – додав Руге.

У вересні президент України Володимир Зеленський сказав, що справедливо говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому на початку російського повномасштабного вторгнення у 2022 році Альянс не пішов на створення безпольотної зони над Україною.