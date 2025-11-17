В НАТО говорят, что до сих пор нет согласия по сбиванию российских дронов над Украиной

Помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге сказал, что в Альянсе нет консенсуса по поводу сбивания российских ракет и беспилотников, угрожающих союзникам, над территорией Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью LRT.

По словам Руге, Альянс сосредоточен на защите территории и воздушного пространства союзников.

"Сейчас нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству. Отдельные государства предлагают это делать, но мы еще не приняли такого решения", – сказал он.

На просьбу объяснить эту позицию помощник генсека НАТО сказал, что позиция Альянса заключается в защите собственного воздушного пространства и территории.

"Мы оказываем огромную поддержку Украине. Совсем недавно немцы передали дополнительные системы Patriot. Таким образом, мы помогаем Украине защищаться. Это очень сложно, но мы постоянно прилагаем усилия, чтобы отправить Украине оборудование для защиты от российских воздушных ударов", – добавил Руге.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сказал, что справедливо говорить о совместном решении по сбиванию дронов над Украиной вместе с другими государствами.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему в начале российского полномасштабного вторжения в 2022 году Альянс не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной.