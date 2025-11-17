Топдипломатка ЄС – проти створення розвідувального підрозділу Єврокомісії

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас у понеділок відхилила пропозицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про створення спеціальної групи для координації взаємодії Брюсселя з розвідувальними органами Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Під час виступу в Європейському парламенті Каллас нагадала, що в її віданні вже перебуває Центр розвідки та ситуаційного аналізу (INTCEN), який уже співпрацює з Єврокомісією та урядами держав-членів.

За її словами, створення окремого розвідувального підрозділу в Єврокомісії може призвести до дублювання роботи для розвідслужб і підірвати роботу INTCEN.

"Як колишня прем'єр-міністерка країни, я знаю, що всі держави-члени борються з бюджетом, і просити нас зробити щось на додаток до того, що ми вже робимо, не є розумною ідеєю", – сказала головна дипломатка ЄС.

Каллас додала, що під час зустрічі з керівниками європейських розвідок у березні 2024 року її просили не створювати для них додаткових контактних пунктів у Брюсселі.

Минулого тижня стало відомо, що Європейська комісія планує створення нового підрозділу в межах її Генерального секретаріату для зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки.

Перед тим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Єврокомісія розпочала створення нового розвідувального органу під керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн, намагаючись покращити використання інформації, зібраної національними розвідувальними агентствами.

Нагадаємо, обмін розвідданими в ЄС розпочався після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року, які спонукали розвідувальні служби Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії почати об'єднувати засекречені оцінки стану справ у сфері безпеки.

Згодом цей процес став більш інституціоналізованим, поширився на інші країни-члени ЄС, а в 2011 році був переданий у підпорядкування дипломатичної служби ЄС.