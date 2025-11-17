Топ-дипломат ЕС – против создания разведывательного подразделения Еврокомиссии

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в понедельник отклонила предложение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании специальной группы для координации взаимодействия Брюсселя с разведывательными органами Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во время выступления в Европейском парламенте Каллас напомнила, что в ее ведении уже находится Центр разведки и ситуационного анализа (INTCEN), который уже сотрудничает с Еврокомиссией и правительствами государств-членов.

По ее словам, создание отдельного разведывательного подразделения в Еврокомиссии может привести к дублированию работы для разведслужб и подорвать работу INTCEN.

"Как бывший премьер-министр страны, я знаю, что все государства-члены борются с бюджетом, и просить нас сделать что-то в дополнение к тому, что мы уже делаем, не является разумной идеей", – сказала главная дипломатка ЕС.

Каллас добавила, что во время встречи с руководителями европейских разведок в марте 2024 года ее просили не создавать для них дополнительных контактных пунктов в Брюсселе.

На прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия планирует создание нового подразделения в рамках ее Генерального секретариата для укрепления своих возможностей в сфере безопасности и разведки.

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что Еврокомиссия начала создание нового разведывательного органа под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен, пытаясь улучшить использование информации, собранной национальными разведывательными агентствами.

Напомним, обмен разведданными в ЕС начался после террористических атак на США 11 сентября 2001 года, которые побудили разведывательные службы Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании начать объединять засекреченные оценки состояния дел в сфере безопасности.

Впоследствии этот процесс стал более институционализированным, распространился на другие страны-члены ЕС, а в 2011 году был передан в подчинение дипломатической службы ЕС.