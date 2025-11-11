У Єврокомісії зізналися, що створюють розвідувальний підрозділ "для зміцнення можливостей"

Європейська комісія планує створення нового підрозділу у рамках її Генерального секретаріату для зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у вівторок, 11 листопада.

Єврокомісія підтвердила створення нового розвідувального підрозділу, що буде підпорядкований президентці ЄК Урсулі фон дер Ляєн.

"Ми перебуваємо у складному геополітичному та геоекономічному середовищі, і саме тому Єврокомісія розглядає питання про зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки. У межах цього підходу розглядається створення спеціального підрозділу в рамках Генерального секретаріату", – повідомив Уйварі.

Він зауважив, що Єврокомісія знаходиться наразі "на початковому етапі розроблення цієї ідеї".

"Це буде додаткова ініціатива, яка доповнюватиме роботу Директорату безпеки Комісії, а також тісно співпрацюватиме з відповідними службами Європейської служби зовнішніх дій. На цьому поки що все – концепція перебуває на стадії розроблення, обговорення тривають, тому наразі не можу повідомити більше", – розповів речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Єврокомісія розпочала створення нового розвідувального органу під керівництвом президентки Урсули фон дер Ляєн, намагаючись покращити використання інформації, зібраної національними розвідувальними агентствами.

Нагадаємо, обмін розвідданими в ЄС розпочався після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року, які спонукали розвідувальні служби Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії почати об'єднувати засекречені оцінки стану справ у сфері безпеки.

Згодом цей процес став більш інституціоналізованим, поширився на інші країни-члени ЄС, а в 2011 році був переданий у підпорядкування дипломатичної служби ЄС.

Раніше військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.

У жовтні Національна прокуратура Польщі подала до суду в місті Сосновець обвинувальний акт проти російського подружжя, яке звинувачують у шпигунстві.

У вересні Міністерство закордонних справ Австрії оголосило персоною нон грата співробітника посольства Росії у звʼязку зі шпигунським скандалом в австрійській нафтогазовій та хімічній групі OMV.