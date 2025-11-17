У Косово спростували заяви про "обстріл сербських військових"

Поліція Косова у понеділок спростувала повідомлення сербських ЗМІ про те, що "група албанців обстріляла військовослужбовців сербської армії" неподалік сербсько-косовського кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Поліція Косова сказала, що інформація про стрілянину у сербських військових є безпідставною і "не відповідає жодній офіційній інформації або подіям, підтвердженим владою на території Косова".

"На основі всіх оперативних даних, звітів поліцейських підрозділів на місці подій та координації з іншими компетентними установами, жодного інциденту такого характеру не було зафіксовано. Публікація такої недостовірної інформації сприяє створенню хибних уявлень та посиленню непотрібної напруженості в прикордонних районах", – сказала поліція Косова.

Вона додала, що 16 листопада поліцейські підрозділи заарештували чотирьох мисливців із сербським громадянством за незаконний перетин кордону та незаконне володіння зброєю, які в'їхали до Косова з боку Сербії.

"Знайдена зброя та боєприпаси були конфісковані, а підозрювані, за рішенням компетентних судових органів, були взяті під варту відповідно до правових процедур", – додається в повідомленні.

Раніше влада Косова неодноразово звинувачувала Сербію у створенні загрози безпеці.

У вересні Косово повідомило, що в їхній повітряний простір вторглися безпілотні літальні апарати – підозрюють, що до цього причетна Сербія.