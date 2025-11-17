В Косово опровергли заявления об "обстреле сербских военных"

Полиция Косово в понедельник опровергла сообщения сербских СМИ о том, что "группа албанцев обстреляла военнослужащих сербской армии" недалеко от сербско-косовской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Полиция Косово заявила, что информация о стрельбе по сербским военным является безосновательной и "не соответствует никакой официальной информации или событиям, подтвержденным властями на территории Косово".

"На основе всех оперативных данных, отчетов полицейских подразделений на месте событий и координации с другими компетентными учреждениями, ни одного инцидента такого характера не было зафиксировано. Публикация такой недостоверной информации способствует созданию ложных представлений и усилению ненужной напряженности в приграничных районах", – заявила полиция Косово.

Она добавила, что 16 ноября полицейские подразделения арестовали четырех охотников с сербским гражданством за незаконное пересечение границы и незаконное владение оружием, которые въехали в Косово со стороны Сербии.

"Найденное оружие и боеприпасы были конфискованы, а подозреваемые, по решению компетентных судебных органов, были взяты под стражу в соответствии с правовыми процедурами", – добавляется в сообщении.

Ранее власти Косово неоднократно обвиняли Сербию в создании угрозы безопасности.

В сентябре Косово сообщило, что в их воздушное пространство вторглись беспилотные летательные аппараты – подозревают, что к этому причастна Сербия.