Тисячі словаків у річницю "оксамитової революції" протестували проти Фіцо

У Словаччині десятки тисяч людей у понеділок, 17 листопада, вийшли на протест проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо і його проросійської позиції.

Як зазначено, протести проти Фіцо відбулись у річницю "оксамитової революції" 1989 року, яка поклала край комуністичному правлінню Чехословаччини і призвела до мирного розділення її на дві окремі країни.

Мітинги та марші пройшли в десятках населених пунктів Словаччини. Протестувальники на площі Свободи в столиці Братиславі скандували: "Досить з нас Фіцо", "Ми хочемо змін" і "Йди у відставку".

На одному з плакатів у натовпі були написані слова покійного чехословацького і чеського президента Вацлава Гавела, які стали девізом "оксамитової революції": "Правда і любов повинні перемогти брехню і ненависть".

Фіцо давно є контраверсійною фігурою у Словаччині і тисячі людей неодноразово виходили на мітинги, щоб протестувати проти його політики.

Зовсім недавно його уряд скасував національне свято в понеділок, присвячене "оксамитовій революції", назвавши це частиною заходів жорсткої економії.

Міхал Шімечка, лідер найбільшої опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", відкинув це пояснення.

"Це не має нічого спільного з економікою чи економією коштів. Роберт Фіцо просто хоче сказати нам, що свято свободи є марним, що свобода є марною. Ми цінуємо свободу і не дозволимо її у нас відібрати", – зазначив він.

Останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Нещодавно Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада, але учні висловили протест, зокрема: намалювали серце у кольорах українського прапора, внаслідок чого одного зі школярів допитувала поліція.

Крім того, під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді Фіцо спровокував протест учнів.