Тысячи словаков в годовщину "бархатной революции" протестовали против Фицо

В Словакии десятки тысяч людей в понедельник, 17 ноября, вышли на протест против премьер-министра Роберта Фицо и его пророссийской позиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отмечается, протесты против Фицо прошли в годовщину "бархатной революции" 1989 года, которая положила конец коммунистическому правлению Чехословакии и привела к мирному разделению ее на две отдельные страны.

Митинги и марши прошли в десятках населенных пунктов Словакии. Протестующие на площади Свободы в столице Братиславе скандировали: "Хватит с нас Фицо", "Мы хотим перемен" и "Уходи в отставку".

На одном из плакатов в толпе были написаны слова покойного чехословацкого и чешского президента Вацлава Гавела, которые стали девизом "бархатной революции": "Правда и любовь должны победить ложь и ненависть".

Фицо давно является противоречивой фигурой в Словакии, и тысячи людей неоднократно выходили на митинги, чтобы протестовать против его политики.

Совсем недавно его правительство отменило национальный праздник в понедельник, посвященный "бархатной революции", назвав это частью мер жесткой экономии.

Михал Шимечка, лидер крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", отверг это объяснение.

"Это не имеет ничего общего с экономикой или экономией средств. Роберт Фицо просто хочет сказать нам, что праздник свободы бесполезен, что свобода бесполезна. Мы ценим свободу и не позволим ее у нас отобрать", – отметил он.

Последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Недавно Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада, но ученики выразили протест, в частности: нарисовали сердце в цветах украинского флага, в результате чего одного из школьников допрашивала полиция.

Кроме того, во время встречи со старшеклассниками в Попраде Фицо спровоцировал протест учеников.