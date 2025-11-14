У Словаччині школярі покинули зустріч із Фіцо після його слів про війну в Україні

Під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував протест учнів, заявивши, що ті, хто підтримує війну, "можуть їхати воювати в Україну".

Про це пише Dennik, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під час лекції, коли Фіцо заявив, що Європейський Союз, мовляв, виділить 140 млрд євро "на продовження війни" в Україні.

Його слова викликали невдоволення серед молоді. На шум у залі політик відповів реплікою: "Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди".

Попри заклик Фіцо зачекати та дати йому можливість завершити виступ, учні продовжили дзеленчати ключами.

Коли прем’єр відповів "дзвоніть, дзвоніть", школярі встали та організовано покинули залу. Один із них ніс прапор України.

Зауважимо, на початку листопада Фіцо мав виступити в одній зі шкіл Попрада, але учні висловили протест, зокрема: намалювали серце у кольорах українського прапора, внаслідок чого одного зі школярів допитувала поліція.

Тоді виступ Фіцо скасували, однак він сам сказав, що його перенесли.

"Якщо мені призначать дату, я домовлюся з директором і приїду на лекцію наступного тижня", – заявив він.

А школяра, який лишив написи на землі перед школою, забрала на допит поліція, а потім повернула до школи.

Зазначимо, останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Нещодавно Фіцо розповідав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.