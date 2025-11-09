У Словаччині поліція допитувала студента, який протестував проти виступу Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав виступити в одній зі шкіл словацького міста Попрад, але учні висловили протест, зокрема: намалювали серце у кольорах українського прапора, внаслідок чого одного зі школярів допитувала поліція.

Про це пише Dennik, передає "Європейська правда".

Як зазначається, напередодні запланованого виступу Фіцо учні через чат домовилися на знак протесту прийти в школу в чорному.

У день заходу один з учнів написав крейдою на тротуарі та дорозі перед школою написи з образливим змістом, а також намалював синьо-жовте серце у кольорах українського прапора.

Фото: Dennik

Виступ Фіцо скасували, однак він сам сказав, що його перенесли.

"Якщо мені призначать дату, я домовлюся з директором і приїду на лекцію наступного тижня", – заявив він.

А школяра, який лишив написи на землі перед школою, забрала на допит поліція, а потім повернула до школи.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток сказав, що директорка школи "повідомила про графіті проти Фіцо". Він також пов'язав графіті студента на тротуарі з замахом на прем'єр-міністра.

"Ми не хочемо, щоб тут сталося щось подібне до того, що сталося в Гандлові", – додав він.

Korzár взяло інтерв’ю у 19-річного Міхала, який розповів, що написав усе крейдою, "щоб все можна було змити".

"Єдине, що мені загрожує – штраф у розмірі 33 євро за грубе поводження в громадському місці, оскільки я вживав нецензурну лексику. Я написав: "Який смак у дупи Путіна?" зі знаком питання, оскільки це риторичне запитання", – розповів він.

За його словами, другий його напис був: "Досить Фіцо".

"Я також намалював серце в українських кольорах. Поки я малював, директорка зняла мене на свій мобільний телефон і сказала, що подасть на мене кримінальну скаргу за поширення ненависті", – поділився студент.

Зазначимо, останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини Роберта Фіцо не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.

Нещодавно Фіцо розповідав, що хоче мати хороші відносини з усіма країнами, хто зацікавлений ладнати зі Словаччиною, зокрема і з Україною, і з Росією.