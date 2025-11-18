У Польщі після диверсії відновили рух на пошкодженій залізничній ділянці

У ніч проти 18 листопада відновився рух на залізничній колії у Польщі, яка була пошкоджена внаслідок диверсії.

Про це повідомив Даріуш Клімчак, керівник відділу інфраструктури Польщі, пише RMF24, пише "Європейська правда".

Вночі з понеділка на вівторок, 18 листопада, на ділянці Соболев – Жичин у Мазовії відновився рух по обох коліях. Колія, пошкоджена внаслідок диверсії, була відремонтована.

"Після ремонту колії, пошкодженої в результаті саботажу, двоколійний рух на ділянці Соболев – Жичин був відновлений о 00:21", – заявив Клімчак.

Ввечері 17 листопада після низки інцидентів на залізниці у Польщі прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, що були скоєні в інтересах іноземної розвідки.

Предметом розслідування є пошкодження в період з 15 по 17 листопада інфраструктури залізничної лінії №7 на маршруті Варшава Східна – Дорогуськ, у тому числі пошкодження за допомогою вибухових речовин колій в околицях селища Міка та пошкодження колій в околицях селища Голомб.

Провадження було розпочато за ознаками злочину, що карається довічним позбавленням волі.

Зазначимо, відрізок залізниці Варшава – Люблін, який постраждав внаслідок диверсійних дій, має стратегічне значення для допомоги Україні.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія, та запропонував Варшаві допомогу з розслідуванням.