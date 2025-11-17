Винуватцю підриву залізниці в Польщі може загрожувати довічне ув'язнення

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек повідомив, що у справі про підрив залізничної колії поблизу Любліна слідчі розпочали підготовче провадження – й винуватцю диверсії загрожує від 10 років до довічного ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Onet.

Журек, коментуючи справу про пошкодження колій поблизу Любліна, зазначив, що провадження стосується диверсії та спроби спричинити катастрофу наземного транспорту.

"Не буде місця на землі, де така особа, (яка до цього призвела), зможе сховатися", – запевнив представник польської влади.

Міністр юстиції та генеральний прокурор зазначив, що за диверсію передбачено суворе покарання – від 10 років ув'язнення до довічного ув'язнення.

"Ми маємо дуже ретельно зібрати всі докази. На цьому етапі розслідування це закрита справа", – підкреслив Журек.

Міністр зазначив, що на цьому етапі прокуратура та міністерство юстиції не можуть розкривати більше деталей. "Ми повинні усвідомлювати, що це елемент гібридної війни", – підкреслив він.

На залізничному маршруті між Варшавою і Любліном сталося два інциденти. Під час першого з них вибух пошкодив залізничну колію, що, на думку прем'єр-міністра Дональда Туска, найімовірніше, мало призвести до підриву поїзда. В іншому місці поїзд із 475 пасажирами мусив раптово гальмувати через пошкоджену залізничну колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що диверсії на залізниці не вплинуть на подальшу допомогу Варшави для України.

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.