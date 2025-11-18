В Польше после диверсии восстановили движение на поврежденном железнодорожном участке

В ночь на 18 ноября возобновилось движение на железнодорожных путях в Польше, которые были повреждены в результате диверсии.

Об этом сообщил Дариуш Климчак, руководитель отдела инфраструктуры Польши, пишет RMF24, пишет "Европейская правда".

В ночь с понедельника на вторник, 18 ноября, на участке Соболев-Жичин в Мазовии возобновилось движение по обоим путям. Колея, поврежденная в результате диверсии, была отремонтирована.

"После ремонта путей, поврежденных в результате саботажа, двухпутное движение на участке Соболев – Жичин было восстановлено в 00:21", – заявил Климчак.

Вечером 17 ноября после ряда инцидентов на железной дороге в Польше прокуратура начала расследование актов диверсии террористического характера, совершенных в интересах иностранной разведки.

Предметом расследования стало повреждение в период с 15 по 17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на маршруте Варшава Восточная – Дорогуск, в том числе повреждение с помощью взрывчатых веществ путей в окрестностях поселка Мика и повреждение путей в окрестностях поселка Голомб.

Производство было начато по признакам преступления, которое карается пожизненным лишением свободы.

Отметим, отрезок железной дороги Варшава – Люблин, который пострадал в результате диверсионных действий, имеет стратегическое значение для помощи Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия, и предложил Варшаве помощь с расследованием.