Укр Рус Eng

Сибіга допускає причетність Росії до диверсії на польській залізниці 

Новини — Понеділок, 17 листопада 2025, 14:44 — Христина Бондарєва

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Про це міністр написав у понеділок у своєму акаунті в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив солідарність "з дружньою Польщею" після акту диверсії на польській залізниці. 

"Ми сподіваємося, що розслідування дасть відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас попросять. Це могла бути ще одна гібридна атака Росії – щоб перевірити реакцію. Якщо це правда, то реакція має бути сильною", – відзначив Сибіга.

Вранці 17 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном. 

Цього ж дня на залізничній гілці між Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сибіга Росія Польща інциденти
Реклама: