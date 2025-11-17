Сибіга допускає причетність Росії до диверсії на польській залізниці 

Глава МЗС України Андрій Сибіга допустив, що до диверсійних інцидентів на польській залізниці може бути причетна Росія та запропонував Варшаві допомогу із розслідуванням.

Про це міністр написав у понеділок у своєму акаунті в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив солідарність "з дружньою Польщею" після акту диверсії на польській залізниці.

"Ми сподіваємося, що розслідування дасть відповіді, і ми також готові надати допомогу, якщо нас попросять. Це могла бути ще одна гібридна атака Росії – щоб перевірити реакцію. Якщо це правда, то реакція має бути сильною", – відзначив Сибіга.

Our solidarity with friendly Poland following an act of sabotage on Polish railways. We hope investigation will provide answers and we also stand ready to assist if called upon. Could have been another hybrid attack by Russia – to test responses. If true, they need to be strong. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2025

Вранці 17 листопада прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією недільний інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном.

Цього ж дня на залізничній гілці між Варшавою і Любліном зафіксували ще одне пошкодження.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що військові обстежать приблизно 120-кілометрову ділянку залізничної колії в районі, де сталась диверсія.

Поїзд "Київ – Варшава" затримався майже на пів години через диверсію.



