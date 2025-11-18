Президент Фінляндії – Трампу: час застосувати батіг щодо Путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав США до ухвалення нових санкцій проти Росії, щоб підірвати російську промисловість і змусити господаря Кремля Владіміра Путіна до мирних перемовин.

Про це фінський президент заявив в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Стубб вважає, що Вашингтону час посилити економічний тиск на Кремль.

За його словами, підхід президента Дональда Трампа полягає у застосуванні "батога або пряника".

"Він спробував пряник на Алясці і в телефонній розмові з Путіним. А коли зрозумів, що росіяни не збираються зрушувати з місця і не зацікавлені в мирі, то перейшов до батога. Зараз ми перебуваємо в режимі батога", – сказав Стубб.

Він підкреслив, що наступним кроком має стати ухвалення в Сенаті законопроєкту щодо санкцій проти РФ.

Стубб заявив, що США правильно роблять, просуваючи законопроєкт щодо санкцій, враховуючи небажання Путіна погодитися на перемир'я.

"Єдині люди, до яких Путін прислухається, – це олігархи. У цьому сенсі, якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, то ситуація може почати змінюватися", – вважає фінський президент.

Як відомо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Трамп готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії, за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.