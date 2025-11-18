Президент Финляндии Александр Стубб призвал США к принятию новых санкций против России, чтобы подорвать российскую промышленность и принудить хозяина Кремля Владимира Путина к мирным переговорам.

Об этом финский президент заявил в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Стубб считает, что Вашингтону пора усилить экономическое давление на Кремль.

По его словам, подход президента Дональда Трампа заключается в применении "кнута или пряника".

"Он попробовал пряник на Аляске и в телефонном разговоре с Путиным. А когда понял, что россияне не собираются сдвигаться с места и не заинтересованы в мире, то перешел к кнуту. Сейчас мы находимся в режиме кнута", – сказал Стубб.

Он подчеркнул, что следующим шагом должно стать принятие в Сенате законопроекта по санкциям против РФ.

Стубб заявил, что США правильно делают, продвигая законопроект о санкциях, учитывая нежелание Путина согласиться на перемирие.

"Единственные люди, к которым Путин прислушивается, – это олигархи. В этом смысле, если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, то ситуация может начать меняться", – считает финский президент.

Как известно, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта по санкциям против России.

По данным СМИ, Трамп готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России, при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.