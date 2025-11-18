Укр Рус Eng

Президент Фінляндії про диверсії в Польщі: це нова норма

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 09:43 — Ірина Кутєлєва

Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи диверсії на залізниці у Польщі, заявив, що подібні акти стають "новою нормою".

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

У контексті ситуації, що склалася, Стубб закликав зберігати спокій.

"Це нова норма. Моя рекомендація – зберігати спокій. Проявити трохи більше sisu (фінське слово, що описує поєднання витримки, завзятості, мужності та стійкості. – Ред.). Не надто хвилюватися", – сказав він.

17 листопада після низки інцидентів на залізниці у Польщі прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, що були скоєні в інтересах іноземної розвідки.

Предметом розслідування є пошкодження в період з 15 по 17 листопада інфраструктури залізничної лінії №7 на маршруті Варшава Східна – Дорогуськ, у тому числі пошкодження за допомогою вибухових речовин колій в околицях селища Міка та пошкодження колій в околицях селища Голомб. 

Провадження було розпочато за ознаками злочину, що карається довічним позбавленням волі.

