Президент Финляндии о диверсиях в Польше: это новая норма

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя диверсии на железной дороге в Польше, заявил, что подобные акты становятся "новой нормой".

Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

В контексте сложившейся ситуации Стубб призвал сохранять спокойствие.

"Это новая норма. Моя рекомендация – сохранять спокойствие. Проявить немного больше sisu (финское слово, описывающее сочетание выдержки, упорства, мужества и стойкости. – Ред.). Не слишком волноваться", – сказал он.

17 ноября после ряда инцидентов на железной дороге в Польше прокуратура начала расследование актов диверсии террористического характера, совершенных в интересах иностранной разведки.

Предметом расследования является повреждение в период с 15 по 17 ноября инфраструктуры железнодорожной линии №7 на маршруте Варшава Восточная – Дорогуск, в том числе повреждение с помощью взрывчатых веществ путей в окрестностях поселка Мика и повреждение путей в окрестностях поселка Голомб.

Производство было начато по признакам преступления, караемого пожизненным лишением свободы.