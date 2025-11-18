В центре Варшавы столкнулись два трамвая и автобус, есть пострадавшие
Новости — Вторник, 18 ноября 2025, 10:15 —
Утром во вторник, 18 ноября, в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта значительно затруднено.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Как отмечается, авария произошла до 08:00 утра на проспекте Солидарности.
В результате столкновения двух трамваев и городского автобуса 16 человек получили ранения.
На месте происшествия работают полиция и службы экстренной помощи. В настоящее время наблюдаются значительные перебои в движении транспорта.
Продолжается тщательное расследование причин аварии.
14 ноября в центре Стокгольма двухэтажный автобус въехал в остановку общественного транспорта, где стояли пассажиры, в результате инцидента есть тяжело травмированные и погибшие.
Напомним, в Варшаве приговорили к 7 годам тюрьмы водителя автобуса, упавшего с моста.