В центре Варшавы столкнулись два трамвая и автобус, есть пострадавшие

Утром во вторник, 18 ноября, в польской столице Варшаве столкнулись два трамвая и городской автобус, в результате чего 16 человек пострадали, движение транспорта значительно затруднено.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, авария произошла до 08:00 утра на проспекте Солидарности.

В результате столкновения двух трамваев и городского автобуса 16 человек получили ранения.

На месте происшествия работают полиция и службы экстренной помощи. В настоящее время наблюдаются значительные перебои в движении транспорта.

Продолжается тщательное расследование причин аварии.

