Прем'єр Грузії: немає жодного шансу на видачу Саакашвілі Україні

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе виключив передачу Україні колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Заяву Кобахідзе наводить "Эхо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".

14 листопада Саакашвілі, який перебуває в грузинській в'язниці, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку цивільних полонених.

Він звернувся до Зеленського наступного дня після того, як 12 листопада його перевели з лікарні назад до в'язниці.

Після цього наближений до Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу "Пірвелі" заявив, що питання переведення Саакашвілі активно опрацьовується.

У відповідь на це Кобахідзе заявив, що шансів на передачу Саакашвілі Україні немає.

"Тут теж все лежить як на долоні – з яким родом сумлінності ми маємо справу, коли говорять конкретні люди. Коли такі люди говорять нам про переведення Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення серйозно", – зазначив грузинський прем'єр.

У Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили за кількома справами, зокрема розкрадання державних коштів і незаконний перетин кордону, до понад 12 років позбавлення волі.

У листопаді прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Саакашвілі і ще семи лідерів опозиції за нібито заклики до повалення влади.