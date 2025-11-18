Премьер Грузии: нет ни единого шанса на выдачу Саакашвили Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил передачу Украине бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Заявление Кобахидзе приводит "Эхо Кавказа", сообщает "Европейская правда".

14 ноября Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

Он обратился к Зеленскому на следующий день после того, как 12 ноября его перевели из больницы обратно в тюрьму.

После этого приближенный к Офису президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу "Пирвели" заявил, что вопрос перевода Саакашвили активно прорабатывается.

В ответ на это Кобахидзе заявил, что шансов на передачу Саакашвили Украине нет.

"Здесь тоже все лежит как на ладони – с каким родом добросовестности мы имеем дело, когда говорят конкретные люди. Когда такие люди говорят нам о переводе Саакашвили, конечно, мы не можем воспринимать такие сообщения серьезно", – отметил грузинский премьер.

В Грузии Михеила Саакашвили осудили по нескольким делам, в частности за хищение государственных средств и незаконное пересечение границы, к более 12 годам лишения свободы.

В ноябре прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против Саакашвили и еще семи лидеров оппозиции за якобы призывы к свержению власти.