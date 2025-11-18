Естонія буде виробляти в Польщі антидронові ракети

Естонський стартап у сфері оборонних технологій Frankenburg Technologies і польський державний оборонно-промисловий концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) розпочинають у Польщі спільне виробництво ракет для боротьби з дронами.

Про це повідомила у вівторок, 18 листопада, естонська газета Postimees, пише "Європейська правда".

Як зазначається, метою стратегічного партнерства є виробництво до 10 тисяч ракет-перехоплювачів на рік для посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО.

В основі партнерства лежить перехоплювальна ракета Frankenburg Mark-1, призначена для знищення дронів меншого розміру, таких як дрони типу Shahed, які широко використовуються Росією.

Frankenburg, генеральним директором якого є колишній канцлер Міністерства оборони Кусті Салм, розробляє ракети протиповітряної оборони малої дальності, придатні для масового виробництва.

Компанія відкрила офіси в Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Україні. Окрім сусіднього регіону, компанія також розширилася до Великої Британії та Данії.

Нещодавно литовська армія отримала на озброєння нову партію ракет типу Spike LR2 вартістю 5,5 млн євро.

Повідомляли також, що у Радвілішкському районі країни починається будівництво заводу Rheinmetall з виробництва боєприпасів калібру 155 мм.

Також Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.