Эстония будет производить антидроновые ракеты в Польше

Эстонский стартап в сфере оборонных технологий Frankenburg Technologies и польский государственный оборонно-промышленный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) начинают в Польше совместное производство ракет для борьбы с дронами.

Об этом сообщила во вторник, 18 ноября, эстонская газета Postimees, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, целью стратегического партнерства является производство до 10 тысяч ракет-перехватчиков в год для усиления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО.

В основе партнерства лежит ракета-перехватчик Frankenburg Mark-1, предназначенная для уничтожения дронов меньшего размера, таких как дроны типа Shahed, которые широко используются Россией.

Frankenburg, генеральным директором которого является бывший канцлер Министерства обороны Кусти Салм, разрабатывает ракеты противовоздушной обороны малой дальности, пригодные для массового производства.

Компания открыла офисы в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Украине. Кроме соседнего региона, компания также расширилась в Великобританию и Данию.

Недавно литовская армия получила на вооружение новую партию ракет типа Spike LR2 стоимостью 5,5 млн евро.

Сообщалось также, что в Радвилишкском районе страны начинается строительство завода Rheinmetall по производству боеприпасов калибра 155 мм.

Также Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода для производства пороха и боеприпасов.