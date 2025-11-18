В расследовании Литвы по посылкам со взрывчаткой сейчас 16 подозреваемых

В литовском досудебном расследовании по отправке посылок со взрывными устройствами через крупные почтовые сервисы подозреваются 16 человек, один из них находится в Эстонии и должен быть экстрадирован.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом заявила генпрокурор Нида Грунскене.

Грунскене сообщила, что в настоящее время в досудебном расследовании по взрывным посылкам, которые отправляли через сервисы DHL и DPD, фигурируют 16 подозреваемых, девять по решению суда находятся под арестом. Также Литва ожидает экстрадиции одного из фигурантов из Эстонии, где его задержали.

Генпрокурор не стала комментировать, гражданство каких стран имеют задержанные в Литве.

В сентябре в Литве объявили о разоблачении группы лиц, планировавших четыре теракта в разных странах Европы. Сначала заявили, что обвинения предъявляют 15 лицам – гражданам России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

По данным следствия, в июле прошлого года гражданин Литвы Александрас Шурановас в сотрудничестве с сообщниками отправил из Вильнюса почтовыми сервисами четыре посылки с самодельными взрывными устройствами. Две направили в Британию через DHL, две – в Польшу сервисом DPD, где доставка осуществлялась грузовиками.

Посылки, отправленные через DHL, загорелись – одна в аэропорту Лейпцига в Германии перед загрузкой в самолет, еще одна – уже на складе в Бирмингеме. Из отправленных в Польшу одна загорелась в фуре, а в другой устройство не сработало.

Досудебное расследование установило, что реализация плана координировалась гражданами РФ, имеющими связи с ГРУ.

В рамках расследования провели более 30 обысков в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, во время них нашли взрывчатку и детонаторы. Для координации расследования создали совместную многонациональную следственную команду в Евроюсте, в которую вошли правоохранители упомянутых стран, а также специалисты из Германии, Великобритании, Нидерландов, Канады и США.

СМИ еще ранее сообщили, что следствие видит признаки причастности спецслужб России к инцидентам.