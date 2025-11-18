Литва і Білорусь провели зустріч щодо повернення вантажівок і контрабанди метеокулями

Литовські і білоруські прикордонники у вівторок, 18 листопада, провели зустріч на закритому пункті пропуску Лаворішкес, в ході якої обговорювали, зокрема, питання контрабанди за допомогою метеокуль, а також повернення литовських вантажівок, що застрягли в Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначили у Службі охорони державного кордону Литви, білоруській стороні була передана позиція Литви та інформація про найактуальніші проблеми.

Зокрема, йшлося про повітряну контрабанду, яка становить загрозу цивільній авіації в Литві та литовському суспільству.

Прикордонники Литви закликали білоруську сторону вжити активних заходів для припинення таких зловмисних дій.

Також йшлося про те, що не повинні діяти непропорційні розцінки за стоянку литовських вантажівок у Білорусі.

Ще однією темою зустрічі стала нелегальна міграція з території Білорусі, яка не припиняється з літа 2021 року.

Литва наголосила, що Білорусь повинна вжити заходів, щоб зупинити нелегальну міграцію не тільки до Литви, але й до інших країн регіону.

На зустрічі була передана і позиція Білорусі, її представлять уряду Литви.

Голова комітету із закордонних справ Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас раніше заявив, що від результатів цієї зустрічі залежатиме рішення, коли саме відкриють литовсько-білоруський кордон.

Литовський уряд вирішив закрити кордон з Білоруссю з певними винятками до 30 листопада.

Так влада країни відреагувала на загрозу для цивільної авіації через контрабандні повітряні кулі, що залітали з білоруського боку.

У відповідь на рішення Вільнюса закрити пункти на кордоні з Білоруссю Мінськ заборонив литовським вантажівкам, що знаходяться на території країни, повертатися до Литви.

У Білорусі заявили, що не дозволять вантажівкам повертатись, поки кордон не буде відкритий, а поки фури перемістили на спеціальні стоянки, де їх обіцяють обкласти зборами.