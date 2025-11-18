У Литві схиляються до відкриття кордону з Білоруссю ще до 30 листопада

У Литві наразі схиляються до варіанта відкрити кордон з Білоруссю раніше 30 листопада – дати, яка була визначена урядом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова комітету із закордонних справ Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас, якого цитує LRT.

У вівторок між Литвою і Білоруссю мають відбутись технічні переговори щодо литовських вантажівок, які застрягли на білоруській території після закриття кордону.

Мотузас зазначив, що від результатів цих переговорів залежатиме рішення, коли саме відкриють кордон.

"Але поки що, з огляду на поточну ситуацію, схиляються до того, що кордон може бути відкритий раніше 30 листопада", – сказав він.

На запитання, чи будуть на засіданнях Ради оборони держави (VGT) та Національної комісії з питань безпеки (NSK) ухвалювати рішення про відкриття кордону, Мотузас відповів: "Остаточне рішення буде прийнято з урахуванням висновків і рекомендацій цих комісій, рішень завтрашнього засідання уряду".

Він також додав, що відкриття кордону вимагають не тільки частина литовських перевізників, але й Китай, країни Центральної Азії, незадоволені порушенням ланцюгів постачання.

Раніше литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс запропонував відкрити два закриті пункти на кордоні з Білоруссю ще до 30 листопада.

Литовський уряд вирішив закрити кордон з Білоруссю з певними винятками до 30 листопада.

Так влада країни відреагувала на загрозу для цивільної авіації через контрабандні повітряні кулі, що залітали з білоруського боку.

У відповідь на рішення Вільнюса закрити пункти на кордоні з Білоруссю Мінськ заборонив литовським вантажівкам, що знаходяться на території країни, повертатися до Литви.

У Білорусі заявили, що не дозволять вантажівкам повертатись, поки кордон не буде відкритий, а поки фури перемістили на спеціальні стоянки, де їх обіцяють обкласти зборами.