Литва и Беларусь провели встречу по возврату грузовиков и контрабанде метеошарами

Литовские и белорусские пограничники во вторник, 18 ноября, провели встречу на закрытом пункте пропуска Лаворишкес, в ходе которой обсуждали, в частности, вопросы контрабанды с помощью метеошаров, а также возвращение литовских грузовиков, застрявших в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили в Службе охраны государственной границы Литвы, белорусской стороне была передана позиция Литвы и информация о самых актуальных проблемах.

В частности, речь шла о воздушной контрабанде, которая представляет угрозу гражданской авиации в Литве и литовскому обществу.

Пограничники Литвы призвали белорусскую сторону принять активные меры для пресечения таких злоумышленников действий.

Также речь шла о том, что не должны действовать непропорциональные расценки за стоянку литовских грузовиков в Беларуси.

Еще одной темой встречи стала нелегальная миграция с территории Беларуси, которая не прекращается с лета 2021 года.

Литва подчеркнула, что Беларусь должна принять меры, чтобы остановить нелегальную миграцию не только в Литву, но и в другие страны региона.

На встрече была передана и позиция Беларуси, ее представят правительству Литвы.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас ранее заявил, что от результатов этой встречи будет зависеть решение, когда именно откроют литовско-белорусскую границу.

Литовское правительство решило закрыть границу с Беларусью с некоторыми исключениями до 30 ноября.

Так власти страны отреагировали на угрозу для гражданской авиации из-за контрабандных воздушных шаров, залетающих с белорусской стороны.

В ответ на решение Вильнюса закрыть пункты на границе с Беларусью Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории страны, возвращаться в Литву.

В Беларуси заявили, что не позволят грузовикам возвращаться, пока граница не будет открыта, а пока фуры переместили на специальные стоянки, где их обещают обложить сборами.