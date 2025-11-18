Литва приоритезирует развитие ПВО на фоне нашествия метеозондов из Беларуси и угрозы дронов

Литва отдаст приоритет развитию противовоздушной обороны, отложив другие военные закупки.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявили литовские высокопоставленные чиновники во вторник после заседания Государственного совета по вопросам обороны, информирует LRT.

Министр обороны Робертас Каунас отметил, что некоторые закупки "могут быть перенесены во времени", хотя ни один из чиновников не уточнил, какие именно закупки могут быть отложены.

"Сейчас у нас есть новые плановые расчеты и мы будем искать способы развития потенциала противовоздушной обороны, возможно, за счет других видов потенциала", – заявил журналистам в Вильнюсе начальник Генерального штаба Раймундас Вайкшнорас.

"Мы составим план, а затем определим сроки", – добавил он.

Согласно предварительным сообщениям, в разработке архитектуры противовоздушной обороны будут участвовать Вооруженные силы Литвы, Государственная пограничная служба и Служба общественной безопасности.

Дейвидас Матулонис, главный советник президента по вопросам национальной безопасности, заявил, что проект будет стоить несколько сотен миллионов евро и будет финансироваться в рамках текущих ассигнований на оборону, а не за счет дополнительных расходов.

Ожидается, что запланированная система будет противодействовать беспилотным летательным аппаратам, а также воздушным шарам контрабандистов, которые в последнее время представляют угрозу безопасности вдоль границы Литвы.

Из-за использования метеорологических шаров из Беларуси Литва несколько раз была вынуждена останавливать работу аэропортов. Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси. Такие действия Минска осудили руководители ЕС, а поддержку Литве выразило НАТО.

17 ноября в Литве проходила масштабная операция, в ходе которой объединенные силы правоохранительных органов провели мероприятия по предотвращению переправки контрабанды из Беларуси на воздушных шарах.

После серии инцидентов с метеошарами Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех.