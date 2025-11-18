Туск розкрив нові деталі диверсій на залізниці

Польські слідчі вважають, що в районі станції Пулави зловмисники хотіли спричинити сходження потяга з рейок і зафільмувати це, а для підриву колії біля селища Міка використали вибухівку С-4, вибух стався під час проїзду потяга.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це під час виступу у Сеймі сказав прем’єр Польщі Дональд Туск.

Туск повідомив нові обставини, які встановили слідчі щодо інциденту в районі станції Пулави.

На думку слідчих, сталева пластина, яку прикрутили до колій, мала на меті призвести до його сходження з рейок. Усе це мало бути записане на відео за допомогою смартфона, заживленого павербанком і встановленого поруч з колією.

Підрив колії біля селища Міка влаштували за допомогою вибухівки C-4 та ініціюючого пристрою, через 300-метровий кабель. Частина речовини не вибухнула і слідчі знайшли його.

Туск зазначив, що вибух стався під час проходження ділянкою вантажного потяга 15 листопада о 20:58. Вибух завдав незначної шкоди днищу вагона. Машиніст нічого не помітив і продовжив рух.

"Йдеться про безпрецедентну подію. Це можливо найсерйозніша ситуація у питанні безпеки Польської держави з часу початку повномасштабної війни в Україні. Перейдено певну межу", – підсумував прем’єр.

Також під час виступу у Сеймі він розкрив, що слідство вважає виконавцями диверсій двох громадян України, що співпрацюють зі спецслужбами РФ. Вони прибули до Польщі з Білорусі і так само виїхали.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.