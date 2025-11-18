Туск раскрыл новые детали диверсий на железной дороге

Польские следователи считают, что в районе станции Пулавы злоумышленники хотели вызвать сход поезда с рельсов и заснять это, а для подрыва пути возле поселка Мика использовали взрывчатку С-4.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом во время выступления в Сейме сказал премьер Польши Дональд Туск.

Туск сообщил обстоятельства, которые установили следователи по инциденту в районе станции Пулавы.

По мнению следователей, стальная пластина, которую прикрутили к путям, имела целью привести к его сходу с рельсов. Все это должно было быть записано на видео с помощью смартфона, запитанного павербанком и установленного рядом с путями.

Подрыв пути возле поселка Мика устроили с помощью взрывчатки C-4 и инициирующего устройства, через 300-метровый кабель. Часть вещества не взорвалась и следователи нашли его.

Туск отметил, что взрыв произошел во время прохождения по участку грузового поезда 15 ноября в 20:58. Взрыв нанес незначительный ущерб днищу вагона. Машинист ничего не заметил и продолжил движение.

"Речь идет о беспрецедентном событии. Это возможно самая серьезная ситуация в вопросе безопасности Польского государства со времени начала полномасштабной войны в Украине. Перейдена определенная линия", – подытожил премьер.

Также во время выступления в Сейме он раскрыл, что следствие считает исполнителями диверсий двух граждан Украины, сотрудничающих со спецслужбами РФ. Они прибыли в Польшу из Беларуси и так же выехали.

Перед этим в структурах безопасности Польши заявили о причастности "спецслужб с востока" к диверсии на железной дороге, хотя Россию прямо не назвали.